طقس اليوم في المحافظات.. أمطار وشبورة كثيفة على الطرق

تشهد حالة الطقس اليوم، استمرار الاضطراب في الأحوال الجوية، إذ تستمر الأجواء الباردة، وسقوط الأمطار على العديد من المحافظات بينها القاهرة الكبرى، كما تزداد كثافة الشبورة المائية على الطرق، بالتزامن مع استمرار ثلوج سانت كاترين التي تكسو قمم الجبال وتحوّلها إلى اللون الأبيض لتضفي عليها أجواء أوروبية بامتياز.

في السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس في المحافظات، وأماكن سقوط الأمطار اليوم، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، فضلًا عن تفاصيل ثلوج سانت كاترين، والطقس في الإسكندرية.

طقس المحافظات اليوم

وكشفت الأرصاد الجوية، أنّ حالة الطقس اليوم في المحافظات، تتضمن أجواءً مائلة للبرودة طوال النهار على محافظات القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والوجه البحري، إضافة إلى السواحل الشمالية، بينما تسود أجواء مائلة للدفء على أقاليم جنوب الصعيد، وجنوب سيناء، فيما تتحول إلى شديدة البرودة ليلًا وخلال الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتشهد المزروعات في محافظات الوادي الجديد، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، تكوّن الصقيع خلال الصباح، فيما تنخفض درجات الحرارة الصغرى بالمدن الجديدة في القاهرة الكبرى لتتراوح من 6 إلى 7 درجات مئوية.

ثلوج سانت كاترين اليوم

وبحسب بيان الأرصاد الجوية، فإنّ ثلوج سانت كاترين تستمر اليوم الأحد، إذ إنّ فرص تكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين مستمرة، بسبب انخفاض درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر مئوية، وتسجل درجة الحرارة العظمى 12 والصغرى 1-.

وتزداد كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق السريعة، والزراعية، والقريبة من المسطحات المائية، خصوصًا خلال الفترة من 4 فجرًا وحتى 9 صباحًا على أغلب الطرق.

توقعات الأمطار اليوم

وتضمنت توقعات الأمطار اليوم الأحد في المحافظات، سقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وأقاليم ومدن شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، تمتد خفيفة خلال المساء بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

وتأتي درجات الحرارة اليوم الأحد في المحافظات كما يلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 5.

جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 8.

وفيما يخص طقس الأيام المقبلة، سيشهد ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة على كل الأنحاء بدءًا من الغد، بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات، مع استمرار سقوط الأمطار بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ونشاط رياح وذلك حتى يوم الثلاثاء.

ومن الأربعاء حتى الجمعة، تشهد أغلب المحافظات، كثافة في الشبورة المائية على مختلف الطرق.