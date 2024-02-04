أماكن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسماعيلية.. متاحة الآن

أعلنت مديرية التربية والتعليم عن إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية في جميع المدارس صباح اليوم الأحد، بعد اعتمادها صباح أمس من محافظ الإسماعيلية، ورفعها عبر الموقع الرسمي للمديرية.

أماكن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه يُمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية، من داخل المدارس المُوزعة على المراكز والقري.

وأضاف أن جميع الإدارات التعليمية في مراكز التل الكبير وأبوصوير والقصاصين وفايد ومركز الإسماعيلية ومركزي القنطرة شرق وغرب أنهت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية، مشيرا إلى أن جميع الطلاب يٌمكنهم الحصول عليها بنتائج كل مادة على حدة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

وقال «بحيري»، إنه يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية عبر رابط الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم من هنا، مشيرًا إلى أنه تمت إتاحتها إلكترونيا للتسهيل على الطلاب.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية بنسبة نجاح بلغت 78.58% بحضور27 ألفا و757 طالب وطالبة من إجمالي 28 ألفا و878 طالبا من إجمالي المتقدمين.