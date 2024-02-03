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موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 في محافظة الغربية 

كتب:

رفيق محمد ناصف
07:39 م | السبت 03 فبراير 2024
رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية يتفقد أعمال التصحيح

رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية يتفقد أعمال التصحيح

كشفت منطقة الغربية الأزهرية، موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 في محافظة الغربية، التي يترقب ظهورها، أولياء الأمور والطلاب والطالبات، في جميع مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 في محافظة الغربية 

وقال الدكتور الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية، إنّ أعمال الرصد والتصحيح والتقدير الخاصة بأوراق كراسات إجابات الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 في محافظة الغربية، ما زالت مستمرة وهناك مواد لم تنتهِ أعمال تصحيحها ورصد وتقدير الدرجات بها.

إعلان النتيجة خلال الـ48 ساعة المقبلة

وأشار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية، إلى أنّ نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 بمحافظة الغربية، ستعلن خلال الـ48 ساعة المقبلة، وفور اعتمادها، سترسل نسخة منها إلى المعاهد الأزهرية كافة، بمدن ومراكز وقرى المحافظة، من أجل اطلاع الطلاب على نتيجتهم.

وأضاف أنّ هناك تعليمات مشددة، بالعمل على مراعاة الدقة في أعمال التصحيح والرصد والتقدير الخاصة بدرجات الطلاب والطالبات، وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة.

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بقلم رفيق محمد ناصف