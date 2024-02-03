اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية عبر «الوطن».. رابط شغال

يتساءل كثير من الطلاب، عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية، ورابط الحصول عليها، بعد اعتماد محافظ الدقهلية، النتيجة بنسبة نجاح وصلت إلى 93%.

نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

وأشارت مديرية التربية التعليم بمحافظة الدقهلية، في بيان، إلى اعتماد محافظ الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 93.6%، والإعدادية المهنية بنسبة نجاح 94%، والصم وضعاف السمع بنسبة 95% وذوي البصيرة بنسبة 75% للعام الدراسي 2024.

ويستعرض التقرير التالي، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية عبر «الوطن»، يمكن الدخول عليه والحصول على النتيجة الخاصة بالطالب للترم الأول من هنا.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية الترم الأول

ونجح في امتحانات الترم الأول، نحو 101 ألف و464 طالبًا وطالبة، بعد أن أدى الامتحانات نحو 108 آلاف طالب في مختلف اللجان بالدقهلية منذ الخميس 18 يناير حتى 25 يناير.