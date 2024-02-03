اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول في البحيرة بنسبة نجاح 80.3%

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة 2024 بنسبة نجاح 80.3%، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 المهنية حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 2794 طالبا وطالبة حضر منهم 2699 طالبا وطالبة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في البحيرة

كما جرى اعتماد الشهادة الإعدادية للمكفوفين حضر 12 طالبا ونجح 10 طلاب، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع نجح منهم 45 من إجمالى 54 طالبا وطالبة.

من جانبه، أوضح يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم، أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام 111 ألفا و193 طالبا وطالبة، حضر منهم 110 آلاف و680 طالبا، نجح منهم 88 ألفا و912 طالبا بنسبة 80.3%.