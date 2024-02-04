مفاجأة بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة.. 3 ظواهر جوية في انتظارك

أجواء باردة سيطرت على حالة الطقس خلال الأيام الماضية، جعلت الأشخاص يلجأون ارتداء الملابس الثقيلة، للاحتماء بها من برودة الأجواء، رغم ذلك تشهد الـ48 ساعة المقبلة، 3 ظواهر جوية وفقا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية في بيانها عبر حسابها الرسمي.

سماء لا تخلو من الضباب في الساعات الأولى من النهار، لتعيق مجال الرؤية الأفقية، لتكن هذه واحده من الظواهر التي تؤثر على طقس الساعات القادمة، ويمكن التعرف على كل ظاهرة على كدة في التقرير التالي..

الظاهرة الأولى

أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض الأحيان، والتي تسيطر بدورها على عدد من مناطق الجمهورية، خاصة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والتي تسودها هذه الأمطار على فترات متقطعة، ووجه محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم اعتلاء أسطح المباني في تلك الأوقات، وتجنب ملامسة أعمدة الإنارة في الشوارع تفاديا للتعرض للصعق الكهربائي، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة التي تقي من الأمطار.

الظاهرة الثانية

شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح، والتي تؤثر بدورها على مستوى الرؤية الأفقية، لذا نصح «القياتي» في هذا الشأن بضرورة القيادة بهدوء خاصة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، لتجنب الحوادث خاصة في وقت ذروتها وخاصة في الفترة ما بين الـ4 إلى 9 صباحا.

الظاهرة الثالثة

نشاط في الرياح خاصة على مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وبهذا الشأن نصح مجدي بدران، عضو الجمعية العامة للحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن» أنه وجب على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، ضرورة اصطحاب البخاخات الموصوفة من قبل الأطباء في تلك الأجواء تجنبا للإصابة بالأمراض التنفسية، ويفضل عدم الخروج في وقت نشاط الرياح.