«اللي جاي أصعب والحرارة تحت الصفر».. تحذير لـ10 فئات من الطقس السيئ

أشخاص كثيرون ممنوعون من مغادرة المنزل خلال درجات الحرارة المنخفضة التي تشهدها هذه الأيام، لدرجة أنها وصلت إلى 8 درجات مئوية في بعض المحافظات، وأيضا وصلت لـ3 درجات تحت الصفر في سانت كاترين، وهي المرة الأولى التي تسجل فيها هذه درجة حرارة تحت الصفر في الشتاء، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والفيروسات.

فئات ممنوعة من الخروج

جاء من ضمن الفئات الذين يكونون ممنوعين من مغادرة المنزل، وفقا لما أوضحه الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

- مرضى الربو والحساسية

- الذين يعانون من نقص في المناعة

- كبار السن

- الأطفال

- الحوامل

- المدخنون

- مرضى ‏قصور الغدة الدرقية

- ‏مرضى السكر

- الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين سي

- الرضع

مشروبات للتخلص من البرد

هناك العديد من المشروبات التي تساعد على التخلص من نزلات البرد بشكل أسرع منها الليمون، لاحتوائهما على فيتامين سي، كما أنه يعزز من مناعة الجسم، وأيضا يقي من الإصابة بالبرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى تناول الزنجيبل وأيضا اليانسون وفقا لما ذكره موقع مايو كلينك»، ويجب أيضا على الأشخاص تناول البرتقال لأنه يعتبر من الفواكه التي تعزز من المناعة.

وتُعتبر الحرارة اليوم هى الأقل حتى الآن، في فصل الشتاء، إذ من المتوقع أن يكون هناك أيام أصعب من ذلك خلال شهر فبراير، حيث وصلت الحرارة في فترتي الصباح الباكر والليل المتأخر إلى 8 أو 9 درجات، وفقا لما أوضحته الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مضيفة أن وصلت درجة الحرارة في المدن المفتوحة إلى 6 درجات وذلك بالإضافة إلى موجة الصقيع.