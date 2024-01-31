تحذير من أبرد شتاء.. 4 تطبيقات مجانية توفر توقعات الطقس نزلها الآن

معرفة أحوال الطقس أولا بأول أهم ما يشغل الناس حاليًا؛ خاصًة مع التوقع بأن الأصعب في أيام الشتاء لم يأتِ بعد، وهذا لعدة أسباب ذكرتها الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»، أهمها الكتل الهوائية شديدة البرودة القادمة من جنوب أوروبا التي تعمل على انخفاض درجات الحرارة، ولهذا السبب نستعرض أهم التطبيقات المجانية التي توفر لك توقعات الطقس التي يمكن تنزيلها من «جوجل بلاي»، فقط يجب تسجيل الدخول إليها من حساب فيسبوك أو «الإيميل».

3 تطبيقات مجانية توفر لك توقعات الطقس

«Weawow» وهو تطبيق مجاني بدون إعلانات؛ للطقس معزز بصور جميلة متعلقة بالطقس التقطها مصورون حول العالم.

تعبر الصور عن حالة الطقس الحالية في موقعك، وتوضح لك ما إذا كان الطقس معتدلاً أو غائمًا أو ممطرًا أو ثلجيًا، فيمكنك تحديد ما إذا كنت ستحتاج إلى مظلتك أو نظارتك الشمسية عند الخروج.

الصور الموجودة على التطبيق تعد بديلاً عن نشرات الطقس المملة المكتوبة، ليس هذا فحسب؛ فيمكنك التقاط صور بنفسك ونشرها لتوعية الناس، وهذا التطبيق يمكنك من معرفة ما إذا كنت تستطيع الخروج والملابس التي يجب عليك ارتدائها.

2- تطبيق قناة الطقس

وهو بحسب موقع «gadgetmates» البريطاني يقدم التنبؤات المحلية والعالمية وخرائط الرادار وتأثيرات الطقس المتحركة والأخبار والمقالات واجهة سهلة الاستخدام، بث مباشر، تنبيهات شخصية، ومع ذلك قد تلاحظ عدم الدقة في بعض الأحيان، له نسخة مجانية على أندرويد.

3- رادار الطقس المباشر

يقدم خرائط رادارية حية بطبقات متعددة، وتنبيهات قابلة للتخصيص، وصور الأقمار الصناعية، وبيانات الرياح والأمواج، والبيانات المرئية التفصيلية والمعلومات من من مصادر حكومية يفتقر إلى توقعات مفصلة، ​​لكنه ليس سهل الاستخدام للمستخدمين العاديين أندرويد.

4- Dark Sky

يعتبر Dark Sky من بين أفضل تطبيقات الطقس لأجهزة iOS وAndroid، ويتيح التطبيق توقعات دقيقة للطقس، بجانب خرائط الرادار المباشرة، والإخطارات الفورية بالحالات الجوية الشديدة، كما يتمتع بواجهة مستخدم مميزة وسهلة الاستخدام، ويمكنك الحصول على توقعات الطقس لمدة ساعة واحدة أو للأسبوع المقبل.