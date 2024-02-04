احتفل نجوم وصناع مسلسل «حدوتة منسية»، بتصدر المسلسل قائمة الأكثر شهرة على «watch it».

وأعلنت الشركة المنتجة للمسلسل عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، قائلة مسلسل «حدوتة منسية»، يتصدر قائمة الأكثر شهرة على watch it

أبطال مسلسل حدوتة منسية

ويشارك في بطولة مسلسل حدوتة منسية مجموعة من نجوم الفن أبرزهم «سوسن بدر وأحمد فهيم وأحمد حجازي ومحمد علي رزق وهشام إسماعيل وطارق صبري وريم سامي ونانسي صلاح وأمير صلاح الدين ودعاء حكم وهلا السعيد وعبير منير وعبير صبري ورجوي حامد، وهو من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محيي الدين، إنتاج فانتدج برودكشن، مدير التصوير شريف النمر».