واقعة غريبة داخل تاكسي في تركيا.. كاميرات المراقبة وثقت كل شيء

وثقت كاميرا للمراقبة داخل سيارة أجرة «تاكسي» واحدة من أغرب جرائم قتل في العالم، فبعد أن قام سائق تاكسي يدعى أوجوز آرجه، بمساعدة شاب يرتجف من البرد أثناء عودته إلى منزله ليلًا، وقام بإدخاله إلى سيارته لحمايته، لكن حدث ما لم يتوقع.

وفقًا لفيديو نشرته وسائل إعلام تركية، قاد الشخص المجهول سائق التاكسي إلى عنوان خاطئ، ثم أخرج سلاحًا من جيبه، وأطلق 3 رصاصات على كتفه من الخلف، ثم قام بتفتيشه وتفتيش سيارته، ووجه له رسالة قبل أن يرحل، قائلًا: «تعلم ألا تثق بأحد في المرات القادمة».

استقرت الرصاصات في كتفه

الواقعة حدثت في منطقة جازيمير بمنطقة إزمير التركية، واستقرت الرصاصات في كتفه ونقلته سيارة الإسعاف إلى المستشفى، وقال بعد خروجه لوسائل الإعلام: «الطقس كان باردًا جدًا واعتقدت أنه مريض يلبس كمامة وليس لصًا يلبس لثامًا»، مضيفًا أنه: «ليس من الممكن ترك الناس عالقين في الشارع بهذا الطقس».

وفاة سائق التاكسي بعد عملية جراحية

وبعد ساعات من الحادث، توفي سائق التاكسي، وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة وفاته قائلًا: «توفي سائق التاكسي في المستشفى حيث كان يخضع للعلاج، وكان السائق مصابًا وتم نقله من مكان الحادث بواسطة سيارة إسعاف ونقله إلى مستشفى جازيمير الحكومي، وبعد التدخل، أجريت له عملية جراحية طارئة في المستشفى»، بحسب صحيفة الصباح التركية.

وزير الصحة التركي: مرتكب الجريمة سينال العقاب الذي يستحقه

وأضاف وزير الصحة التركي: «إن تسجيل الفيديو الذي تم نشره للجمهور من شأنه أن يسبب حزنًا شديدًا، ولا شك لدينا في أن مرتكب الجريمة سينال العقاب الذي يستحقه، أتمنى الرحمة من الله للفقيد وخالص التعازي لأقاربه».