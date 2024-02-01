«التضامن»: 694 سيدة تقدمن لمسابقة الأم المثالية.. واختيار 33 لتكرمهن

كشفت نرمين أحمد منصور، مدير عام الإدارة العامة لشؤون تنمية الأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي، مستجدات مسابقة الأم المثالية، موضحة أنه جرى تشكيل لجنة مركزية برئاسة الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة ورئاسة شرفية للدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ولجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، والتي تأتي أعمالها بعد اللجان المحلية على مستوى المديريات وذلك لاختيار الأمهات المثاليات المتأهلات من المديريات.

عدد من انطبقت عليهن الشروط

وقالت لـ«الوطن»، إن عدد الأمهات اللاتي تقدمن للمسابقة 694 سيدة وعدد من انطبقت عليهن الشروط 412 وعدد من لم تنطبق عليهم الشروط 282 سيدة، موضحة أنه تم تصعيد 2 أم طبيعية ليتم اختيار أم واحدة على مستوى كل محافظة، بالإضافة إلى اختيار أم واحدة لابن من ذوي الإعاقة وأم من ذوي الإعاقة وأم بديلة وأم حاصلة على مشروع تمكين اقتصادي ومن قرى حياة كريمة.

تكريم أم رائدة اجتماعية

وأضافت أنه سيتم تكريم أم رائدة اجتماعية وأم من مبادرة «لا أمية» مع تكافل تم محو أميتها على هامش الاحتفالية المقرر تنظيمها، وتكريم عدد 33 أما، مقسمات إلى 27 أما طبيعية وأم لذوي الإعاقة وأم لابن من ذوي الإعاقة وأم تمكين اقتصادي وأم بديلة وأم شهيد شرطة وأم شهيد جيش، موضحة أن جميع المحافظات تقدمت للمسابقة.