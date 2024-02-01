خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة من موقع «التضامن»

قال حسام الدين أمين، المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إنّ كارت الخدمات المتكاملة أحد أهم المستندات الخاصة بهذه الفئة، فهذا الكارت يشمل العديد من البيانات الأساسية عن المواطن، وبالتالي يجب أن يحرص ذوي الإعاقة على استخراج الكارت والحفاظ على أن يكون «ساري».

استخراج كارت الخدمات المتكاملة

ويتساءل العديد من المواطنين عن طريقة استخراج كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي هذا الإطار، قال المستشار الإعلامي للقومي للإعاقة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ استخراج الكارت يتم من خلال 5 خطوات فقط، والحكومة توفر إمكانية استخراج الكارت «أون لاين».

والخطوة الأولى لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024، تكون الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، وبعدها الضغط على زر «خدمات ذوي الإعاقة» ويمكنك الدخول إلى هذه الصفحة من خلال الضغط هنـــــــــــــا، بعدها سيظهر للمواطن قائمة تضم عدد من الخدمات المختلفة، على المواطن أن يختار من بينها «استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة».

استلام كارت الخدمات المتكاملة

وبعد الضغط على الزر، يظهر للمواطن خانة تطلب منه كتابة الرقم القومي الخاص به، ويجب تحري الدقة في كتابته والحرص على أن يكتب بشكل سليم، وهنا يأتي دور الخطوة الأخيرة، وهي تحديد الفرع الذي يناسب مع المواطن استلام الكارت منه، وبذلك يكون الكارت جاهزا وعلى المواطن التوجه إلى المقر الحكومي لاستلامه.