«الصحة» تدشن خطا ساخنا للحماية من الانتكاسة ومخاطر الإدمان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدشين خط ساخن للحماية من الانتكاسة ومن خطر الإدمان، وهو 16328، موضحة أنه مزود بأطباء متخصصين بالصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وشددت الوزارة على أهمية التوقف عن الإدمان ومن خلال الخط الساخن يتم مساعدة المواطن بفريق متخصص يوفر الخطة العلاجية المناسبة لك للوصول إلى مرحلة التعافي.

الخط الساخن للمساعدة للتوقف عن الإدمان

ودعت الوزارة المواطنين بضرورة الاتصال على الخط الساخن المخصص للمساعدة على التوقف عن الإدمان وعدم الرجوع مرة أخري لهذا العادة السيئة، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي تعرض أجهزة الجسم لمضاعفات صحية بالغة.

تعليمات هامة للتوقف عن التدخين والإدمان

كما دعت المواطنين بضرورة التوقف عن التدخين والإدمان وممارسة الرياضة بشكل يومي على الأقل نصف ساعة، واتباع نظام غذائي صحي يعتمد على الخضروات والفاكهة، لافتة إلى طلب المساعدة من الأطباء النفسيين لوجود أعراض عند التوقف عن التدخين أو الإدمان وطرق الوقاية من هذه الأعراض على سبيل المثال الصداع.