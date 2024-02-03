موعد انتهاء موجة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أكّدت وزارة التنمية المحلية، أنّ المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمختلف محافظات الجمهورية، مستمرة حتى 16 فبراير الجاري، بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة للحفاظ على حق الدولة واسترداد حق الشعب، ومواجهة أي تعديات أو مخالفات.

وأشارت الوزارة، في بيان، أنّ الحملات تجري بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون، وجهات الولاية والمحافظات.

مواجهة التعديات

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنّ الدولة تعمل على مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومواجهة أي تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات.

وشدد وزير التنمية المحلية، على المحافظات والوحدات المحلية، بضرورة الحفاظ على الأرض المستردة، بالتنسيق مع جهات الولاية، وعدم السماح بالتعديات مرة أخرى على أملاك الدولة والأرض الزراعية، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب، ومنع التعدي على الأرض المستردة مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد، مع اتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تعديات نهر النيل والمجاري

وأضاف، أنّ غرفة عمليات الوزارة تتابع بشكل مستمر، وتتلقى تقارير بشأن إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة، ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية، خاصة المخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والرقعة الزراعية.