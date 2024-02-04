تفاصيل خطة الحكومة لتنمية الصادرات المصرية.. تتضمن 7 محاور

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن تفاصيل الخطة الحكومية المشكلة من 7 محاور لتنمية الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استعرض أبرز ملامح خطة العمل المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، وذلك تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى محاور خطة تنمية الصادرات المصرية، والتي جاءت على النحو التالي:

- تحديد الأسواق والقطاعات المستهدفة.

- العمل على دعم تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة بهدف التصدير.

- تكريس دور التكنولوجيا والابتكار في الصناعات المصرية عالية التقنية.

- زيادة مستويات التعميق الصناعي.

- تعديل عدد من التشريعات لتهيئة المناخ للنهوض بالصادرات الوطنية.

- تنمية تجارة الترانزيت.

- تحقيق الاستفادة المثلى من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الوجهات وزيادة قدرتها التنافسية.