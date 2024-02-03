ميناء دمياط يكشف تفاصيل حركة الصادرات والواردات اليوم

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادرت 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9789 طنا، تشمل 2108 أطنان بضائع متنوعة، و566 طن رمل و6145 طن يوريا و970 طن أسمنت معبأ.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41690 طنا تشمل 14500 طن ذرة و7047 طن خردة و2851 طن فول صويا و5000 طن أبلاكاج و6847 طن قمح و5270 طن حديد و565 رأس ماشية «عجول تسمين»، بإجمالي وزن 175 طنا.

حركة الصادر

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1857 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 392 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2349 حاوية مكافئة، ووفق ما أعلنت عنه هيئة الميناء، وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء، من القمح 91013 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 125399 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5024 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وإمبابة وشبرا وكوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادم من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2374 شاحنة.