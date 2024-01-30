«تغير المناخ» يكشف حالة طقس الأيام المقبلة.. احذروا يومي الأربعاء والخميس

أعلن الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار سيطرة المنخفض القطبي على الأجواء في مصر.

وأضاف أن درجات الحرارة انخفضت بشكل كبير وصل إلى 3 درجات «مئوية فجر اليوم الثلاثاء، ما أدى لتشكل صقيع خفيف في مناطق من الوجة البحري والصعيد والظهير الصحراوي.

انخفاض شديد في درجات الحرارة

وأكد أن يومي الأربعاء والخميس متوقع أن تشهد البلاد انخفاضا شديدا في درجات الحرارة لتلامس 4 إلى 5 درجات مع تُوقع تشكل الصقيع لأول مرة في شتاء هذا العام في عدد كبير من المناطق على مستوى الجمهورية خلال تلك الفترة.

أشار إلى التوقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في صورة متقطعة تتركز على محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وتصل لكل مناطق الدلتا والظهير الصحراوي، وترجع إلى امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، ما يساهم في حجب أشعة الشمس على مدار اليوم في تلك المناطق، ما يساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة.

زيادة معدلات الندى والرطوبة الحرة

واشار إلى أن عدد من المحافظات تشهد أيضا تشكل الشبورة المائية صباحا، وزيادة معدلات الندى والرطوبة الحرة، كما تنشط الرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، ما يدفع لزيادة الإحساس ببرودة الطقس، على أن تشتد سرعات الرياح نهاية الأسبوع الحالي لتصل لحد العواصف الترابية.