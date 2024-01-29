مي حلمي: 10.5% ارتفاعا في الصادرات الهندسية خلال 2023

أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع خلال 2023، ارتفعت بنسبة 10.5% حيث بلغت 4.245 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الصادرات الهندسية مقارنة بـ3.841 مليار دولار عام 2022.

سمعة المنتج المصري داخل السوق العربية والأفريقية

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن من الأسباب الرئيسية لزيادة صادرات القطاع خلال العام الماضي؛ عملية التسويق الجيدة التي تبناها القطاع، بالإضافة إلى سمعة المنتج المصري داخل السوق العربية والأفريقية، بالإضافة إلى فتح الأسواق الخارجية وطرق الأبواب من أجل تحقيق هذا الإنجاز.

إقبال كبير على الكابلات المصرية

وتابعت: هناك إقبال كبير على الكابلات المصرية، والأجهزة الكهربائية، كما أن نجاح الصادرات الهندسية في تحقيق نمو سنوي بشكل مستدام يساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية.

وأوضحت مي حلمي، أن ما يحدث في البحر الأحمر له تأثير سلبي على عمليات التصدير للمكونات التي يصدرها القطاع، كما أن القطاع يبحث عن حلول مع وزارة النقل.