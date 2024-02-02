ميناء دمياط يكشف حجم الصادرات والواردات آخر 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، وحركة الصادر من البضائع العامة 21426 طنا تشمل 5881 طن كلينكر و3785 طن رمل 10760 طن يوريا و1000 طن اسمنت معبأ.

حركة البضائع

بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42559 طنا تشمل 4965 طن ذرة و4368 طن زيت طعام و11032 طن خردة و63 طن فول صويا و4017 طن أبلاكاش و10700 طن قمح و800 طن سكر و6614 طن حديد.

عدد الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1664 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 579 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3600 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 109769 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128672 طنًا .

غادر عدد 5 قطارات بحمولة إجمالية 6240 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا وكوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4825 شاحنة .