«الأرصاد»: كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة نهارا.. والعظمى في القاهرة 18 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس شهد برودة شديدة بمعظم محافظات الجمهورية خلال الأيام الماضية فترات النهار والليل، إذ شهدنا انخفاضا بقيم درجات الحرارة، لافتة إلى أنه من الأمس بدأ الطقس يسجل حالة من الاستقرار، إذ سجلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 15و16 درجة مئوية، وبالأمس سجلنا 17 درجة مئوية، واليوم نشهد مزيدا من التحسن في الأحوال الجوية، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية فترة النهار.

يوجد زيادة لفترات سطوع آشعة الشمس

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على شاشة القناة «الأولى»، أنه يوجد زيادة لفترات سطوع آشعة الشمس، لافتة إلى أن أغلب مصادر الكتل الهوائية، كتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية، مما يؤدي إلى ارتفاع قيم درجات الحرارة اليوم والأيام المقبلة، ولكن الكتل الصحراوية تشعرنا بالبرودة الشديدة خلال فترات الليل لأن هذه الكتل نسب الرطوبة منخفضة، وبالتالي نشعر بالبرودة الشديدة فترات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر أغلب محافاظات الجمهورية.

الأيام المقبلة نشهد زيادة لفترات سطوع آشعة الشمس

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأيام المقبلة نشهد زيادة لفترات سطوع آشعة الشمس واستقرار ودفئ، ولكن فترات الليل المتأخرة ستظل الأجواء بها باردة، وأيضا فترات الصباح الباكر وتصل درجات الحرارة الصغرى 10 درجات مئوية على القاهرة الكبرى، والمدن الجديدة 8 درجات، وبعض المناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد تشهد أقل من 5 درجات ويتكون الصقيع على المزروعات.