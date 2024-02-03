«الأرصاد» تكشف حالة الطقس الساعات القادمة.. تحسن تدريجي في درجات الحرارة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القادمة، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد أجواء بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تظل الأجواء شديدة البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ووفق بيان حالة الطقس ودرجات الحرارة، فمن المتوقع انحسار فرص سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة، لتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة الطقس خلال الساعات القادمة

كما تعود فرص تكون الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المٌسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الأحد 4 فبراير

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10.

الاثنين 5 فبراير

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

الثلاثاء 6 فبراير

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.