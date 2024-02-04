«الأرصاد» تكشف تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد.. وحالة الملاحة البحرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استقرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، حيث تزيد فترات سطوع الشمس مع تراجع نشاط الرياح.

انخفاض درجات الحرارة الصغرى

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة الصغرى تشهد انخفاضا ملحوظا مع بدء غياب أشعة الشمس وخلال فترات الليل، حيث تتراوح الحرارة بين 6 حتى 9 درجات على معظم أنحاء الجمهورية، وتنخفض إلى تحت الصفر وسط سيناء وعلى مدينة سانت كاترين.

حالة البحر المتوسط

وفيما يخص حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، أوضحت هيئة الأرصاد أنّها تكون معتدلة، حيث ترتفع الأمواج من 1.5 إلى مترين، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وتستمر حالة الاستقرار في الملاحة البحرية على سطح البحر الأحمر، بسبب اعتدال حركة الأمواج بين 1.5 إلى مترين، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعه اليوم الأحد

القاهرة 18 09

أكتوبر 18 8

بنهــــا 18 9

دمنهور 18 9

وادي النطرون 17 8

كفر الشيخ 17 9

المنصورة 17 9

الزقازيق 18 10

شبين الكوم 18 9

طنطا 17 9

دمياط 18 10

بورسعيد 18 10

الإسماعيلية 19 8

السويس 19 8

العريش 18 7

رفح 17 8

رأس سدر 19 8

نخل 16 2

كاترين 12 1-

الطور 19 9

طابا 17 8

شرم الشيخ 22 14

الإسكندرية 18 10

العلمين الجديدة 17 9

مطروح 18 10

السلوم 17 9

سيوة 18 5

رأس غارب 20 12

الغردقة 21 11

سفاجا 20 11

مرسى علم 22 12

شلاتين 24 14

حلايب 22 12

أبو رماد 24 13

رأس حدربة 23 15

الفيوم 18 6

بني سويف 18 5

المنيا 18 4

أسيوط 18 5

سوهاج 19 5

قنا 21 7

الأقصر 21 6

أسوان 21 8

الوادي الجديد 19 5

أبوسمبل 20 8