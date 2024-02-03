«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة بدءا من الاثنين المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2:4 درجة مئوية بدءًا من يوم الاثنين الموافق 5 فبراير الجاري، وذلك بعد عدة أيام متتالية من الشعور بالصقيع والانخفاض الكبير في الحرارة والشعور بالبرودة.

وأشار بيان صادر عن الهيئة، إلى وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وتكون درجات الحرارة العظمى 20 درجة مئوية و21 درجة مئوية فترة النهار، وسنشهد أجواء دافئة بشكل كبير فترات النهار، وتقل كميات الأمطار.

ارتفاع درجات الحرارة

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة لى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40%.

درجات الحرارة الاثنين 5 فبراير

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

الثلاثاء 6 فبراير

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.