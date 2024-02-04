بشرى سارة من «الأرصاد» الثلاثاء المقبل.. ونصائح لـ3 فئات عند الخروج

هناك تغييرات في الأحوال الجوية، قد تكون سببًا في إصابة البعض بنزلات البرد والإنفلونزا، خاصة مرضى حساسية الصدر وأصحاب المناعة الضعيفة، لذا يجب الانتباه خاصة أنّ «الأرصاد» كشفت تغييرات كبيرة خلال الأيام المقبلة، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ يوم الثلاثاء.

ونصح جمال سيد، الخبير المناخي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بعدم تخفيف الملابس، حتى مع الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، لأن ذلك لا يعني عدم وجود برودة تؤثر على صحة الجسم، إذ قد تتغير الأحوال الجوية ما يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

تغيير مفاجئ في درجات الحرارة

وتشهد الأيام المقبلة، تغييرات في الأحوال الجوية، بداية من الغد، إذ ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بشكل تدريجي، وستكون ملحوظة يوم الثلاثاء المقبل، وستستمر لعدة أيام حتى نهاية الأسبوع.

وحذر الدكتور مجدي بدران استشاري الصحة والمناعة، في حديثه لـ«الوطن»، من تخفيف الملابس خلال فصل الشتاء، حتى مع وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، خاصة لـ3 فئات، وهي مرضى حساسية الصدر ومرضى الجهاز التنفسي والأطفال، لأن الأحوال الجوية تتغير بشكل مستمر، مما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض الشتاء: «الجو بيتغير في لحظة، عشان كده لازم نتبع الإجراءات الاحترازية».

نصيحة لمرضى الحساسية والجهاز التنفسي

ويجب على مرضى الحساسية والجهاز التنفسي، تناول أدويتهم قبل الخروج، حتى لا تتفاقم حالاتهم الصحية مع التقلبات الجوية: «ممكن يكون الجو حر مثلًا، ويقلب برد فجأة والعكس برضه».

ونصح «بدران» بتناول الخضراوات والفواكه، التي تحتوي على الفيتامينات المهمة لجسم الإنسان، وتجعل المناعة قادرة على محاربة الأمراض، إضافة إلى تناول المشروبات الدافئة «الناس اللي متعودة تشرب مشروبات باردة، لازم تغير ده في الشتاء وتشرب حاجات سخنة على طول».