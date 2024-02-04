فيلم ليلة العيد لـ يسرا يحقق 18 ألف جنيه في السينما خلال يوم واحد

يواصل فيلم ليلة العيد للفنانة يسرا تحقيق إيرادات ضعيفة في دور العرض السينمائية، والتي تشهد منافسة قوية بين نحو 12 فيلما بمشاركة عدد كبير من النجوم.

فيلم ليلة العيد في المركز قبل الأخير

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم ليلة العيد احتل المركز قبل الأخير في شباك التذاكر أمس السبت، بإيرادات بلغت نحو 18 ألف جنيه فقط.

يذكر أن فيلم ليلة العيد يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم يسرا ونجلاء بدر وعبير صبري ويسرا اللوزي وريهام عبد الغفور وسيد رجب وهنادي مهنا وأحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

ويشارك فيلم ليلة العيد بجانب عدد من الأفلام، من بينها رحلة 404 والحريفة ومقسوم وأنف وثلاث عيون والإسكندراني وغيرها من الأعمال.