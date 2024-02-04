«المؤتمر»: جودة المنتج المصري قادرة على المنافسة العالمية

قال المهندس علاء والي، أمين حزب المؤتمر بالجيزة، إن اتجاه الحكومة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

النهوض بالصناعة الوطنية

وأضاف في بيان صحفي أن النهوض بالصناعة الوطنية يمثل أولوية قصوى لدى الدولة، لتعزيز التنافسية، وفتح أسواق خارجية، موضحا أن الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية، والمشروعات الصغيرة وصناعة المغذيات أبرز وأهم المحاور الداعمة لهذه القاطرة، ومن ثم يجب العمل طوال الوقت على النهوض بجودة المنتج المصري، وحرص القطاع الخاص على التطوير ومواكبة التطورات العالمية.

تذليل العقبات

وأشار إلى أن الدولة تسعى نحو تذليل العقبات أمام المشروعات الاستثمارية، والعمل على زيادة حجم الإنتاج المحلي، وتشجيع الصناعة المصرية، موضحا أن جودة المنتج المصري قادرة على المنافسة العالمية، وفتح وجعل مصر أكبر سوق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للصادرات المصرية، من خلال الخطط الطموحة التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية، وكذا الحرص على مواصلة خطط زيادة الصادرات؛ للوصول بها إلى 100 مليار دولار، بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة