بدء التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة إلكترونيا.. الرابط والخطوات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بدء التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، لأول مرة إلكترونيا على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك لمدة خمسة عشر يوما.

رابط تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

وحددت المديرية رابط التظلمات علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى أن الطالب أو ولي أمره يقوم بتقديم طلب التظلم إلكترونيا وطباعته، يليه تحديد موعد للاطلاع عبر الموقع الإلكتروني.

خطوات وضوابط الاطلاع

وأوضحت المديرية خطوات وضوابط الاطلاع على تظلمات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 وهي:

- التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية.

- سداد رسوم التظلمات في الكنترول أثناء الاطلاع والمقررة وقدرها 35 جنيها في المادة الواحدة بمقر اللجنة، وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات في الاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها، وسيكون متواجد مندوب لتحصيل الرسوم بالكنترول.

- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يجرى البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يعلن النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته من خلال الموقع بعد 15 يوما من الانتهاء من فترة التظلمات بالكامل.

- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.