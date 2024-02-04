عودة سروح الصيد بمواني مطروح بعد استقرار حالة الطقس اليوم

استأنف الصيادون في مطروح أعمال الصيد بجميع المواني بعد توقفها عدة أيام بسبب المنخفض الجوي الذي تعرضت له العديد من المناطق الساحلية، ما أثر على حالة البحر، ومنع الصيادين من الخروج للبحر.

فتح سروح الصيد في مواني مطروح والسلوم

وقال نصرالله تماوي الفردي رئيس جمعية الصيادين بمطروح، اليوم، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم فتح سروح صيد السمك واستخراج التصاريح لمراكب الصيد في موان مطروح، منها ميناء مرسى مطروح الشرقي وميناء مطروح الغربي، بالإضافة إلى ميناء السلوم.

تحذيرات للصيادين في البحر

وأضاف أنه أثناء حالة الطقس السيئة في مطروح خلال الأيام الماضية تزامنا مع نوة الكرم، وارتفاع المد والجذر تم منع المراكب من الخروج للصيد، والتنبيه على جميع الصيادين بعدم الإبحار خلال فترة عدم استقرار الطقس، للحفاظ على أرواحهم، كما تم التنبيه على الصيادين القادمين من المدن الساحلية من الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط المتواجدين في البحر بدخول أقرب ميناء صيد في مطروح أو السلوم، وقت حدوث أي نوة أو تقلبات جوية مفاجأة وارتفاع الأمواج حفاظاً على الجميع.

أماكن الصيد في مطروح

وأشار رئيس الجمعية إلى أنه مع استقرار حالة الطقس اليوم يتاح الصيد في البحر المتوسط في أماكن تنتشر بنطاق المحافظة من حدود الإسكندرية ومرورا بمناطق العلمين ورأس الحكمة ومرسى مطروح وأمام سواحل النجيلة وسيدي براني والسلوم وحتي حدود المياه الإقليمية الدولية.