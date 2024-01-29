صيد الأسماك للمبتدئين.. أدوات بسيطة ونصائح مهمة

ينتشر خلال موسم الصيد، بحث الهواة عن كيفية البدء في ممارسة تلك الهواية الممتعة والتي تعلم الإنسان الصبر والدقة، إذ تتوافر أدوات محددة من قبل محلات بيع أدوات الصيد يعرضها دائمًا للشخص الهاوي ممارسة الصيد لأول مرة والتي تتميز بسهولة الاستخدام ورخص الثمن.

أدوات سهلة للصيد

يقول وليد الصياد، صاحب محل، لبيع أدوات الصيد، إنه في البداية يجب على هاوي تعليم الصيد استخدام أدوات سهلة وغير مكلفة، بمعنى، أن تكون غير معقدة ويتم الصيد بواسطتها من خطوة واحدة، بحيث إذا تعلم الهاوي الصيد يطور من الأدوات، وإذا لم يحب معاودة ممارسة الصيد لا يكون قد تكلف كثيرًا في التجربة.

الحداف الأداة الأنسب لهواة الصيد

ويوضح صاحب محل بيع أدوات الصيد، أن الأداة الأنسب والأسهل والأرخص هي الحداف والثقل، حيث أن الحداف عبارة عن خيط مخصص للصيد وثقل لكي يستطيع هذا الخيط النزول في عمق المياه بالطعم الذي تتلقفه الأسماك، مشيرًا إلى أن الحداف سهل الاستخدام حيث أن العوامة التي تكون على سطح المياه مثبتة في الخيط الخاص بالخداف، يتم رميها في المياه، وعندما تحاول الأسماك التهامه تنذر العوامة الشخص الذي يقوم بالصيد فيجذب الخيط فتخرج السمكة معلقة بالسنارة.

الجمبري طعم هواة الصيد

ويتابع أن الطعم المطلوب في أول تعليم الصيد هو الطعم الطبيعي، وهو عبارة عن جمبري صغير الحجم معروف عند البائعين بأنه طعم صيد، وميزة استخدام طعم الجمبري كما يقول وليد أنه مقبول عند معظم الأسماك ويجعل السنارة دائمًا ممتلئة.