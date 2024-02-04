بعد انخفاض أسعار الذهب.. هل يزيد الإقبال على شراء الشهادات البنكية؟

شراء الشهادات بنكية أم الذهب، بات السؤال الأبرز والأوضح خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب، إذ يريدون معرفة ما هي الطريقة الأمثل للاستثمار؟، خاصةً أن الذهب شهد تراجعا جديدا في أسعاره اليوم الأحد.

هل شراء الذهب أفضل من الشهادات في ظل انخفاضه؟

العديد من المهتمين بالاستثمار وفي مقدمتهم السيدات، سألن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أيهما أفضل للاستثمار، كان أبرزهم: «الذهب انخفض بطريقة كبيرة جدًا، وأنا عاوزة اعمل شهادة بنكية مش عارفة هيكون أفضل اشتري شهادة بـ20%، ولا أشتري دهب إيه الأحسن؟».

وللإجابة على هذا السؤال، نصح الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال والخبير المصرفي والقانوني، خلال حديثه لـ «الوطن»، أن الاستثمار في الذهب أو الشهادات بيتوقف على عدة عوامل، منها المدي الزمني للاستثمار، إذ أن الاستثمار في الذهب والاستفادة منه يكون على المدى الطويل على عكس الشهادات: «الاستثمار في الشهادات بيكون على المدى القصير أو البعيد، فبتكون هي الاستثمار الآمن، لكن الذهب المكسب هيبقى بعد فترة».

مميزات شهادات الاستثمار؟

ما بين الذهب أو الشهادات أوضح «غنيم»، أن العائد الربحي من الشهادات أعلى، وهو ما أتفق معه وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إذ نصح خلال حديثه لـ«الوطن»: «الدهب بالفعل حتى لو سعره منخفض دلوقتي فهو مش بيكون ثابت عالميًا، لكن الشهادات لو راحت البنك في أي وقت هتبقى عارفة المكسب قد إيه وده بيكون بشكل مستمر».

وتمثلت مميزات الاستثمار في الشهادات البنكية في التالي:

- الشهادات البنكية للادخار استثمارًا مربحًا على المدى القصير.

- الشهادة البنكية بها عائد مستمر.

- يوجد إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادات الاستثمارية.