انخفاض في أسعار الذهب لليوم الثاني.. وعيار 21 يتراجع 150 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعًا ملحوظًا لليوم الثاني على التوالي، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا إلى 3550 جنيهًا بدلًا من 3700 جنيهًا أمس، وذلك بالنسبة للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

وبحسب بيانات بورصة الذهب، وشعبة الذهب في الغرف التجارية، نرصد أسعار الذهب اليوم في مصر خلال بداية التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 21

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 بـ3550 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وعن سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء، سجل 4057.1 جنيه للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3042.8 جنيه للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ2373.4 جنيه للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

جاء سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بـ28400 جنيه للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميًا، الأوقية بـ2040 دولارًا أمريكيًا.