15 نصيحة مهمة عند شراء الذهب للاستثمار بعد تراجع الأسعار.. «ابتعد عن الفصوص»

تراجع ملحوظ في الأسعار شهده الذهب خلال الساعات الماضية في محلات الصاغة؛ وهو ما يُشجع المواطنين على شراء المشغولات الذهبية بغرض الادخار أو الاستثمار فيها؛ لذا لتجنب الحيل الخادعة من بعض التجار، من خلال بعض النصائح التي يجب الانتباه لها عند شراء الذهب.

تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في آخر تعاملات أمس السبت نحو 300 جنيه، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3700 جنيه للبيع، بعدما وصل إلى 4 آلاف جنيه للبيع، وفقًا لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، الذي أوضح أن أسباب التراجع تتنوع ما بين تراجع معدل الطلب على شراء السبائك والجنيهات وسعر الصرف.

وكشف عبد الرحمن محمد، أحد تجار الذهب بمحافظة الفيوم، خلال حديثه لـ«الوطن» نصائح مهمة يجب اتباعها عند شراء المشغولات الذهبية، وهي:

15 نصيحة يجب إتباعها قبل شراء الذهب

1- التنقل بين عدة تجار والسؤال عن الأسعار تجنبًا للتعرض للاحتيال بعض تجار الصاغة غير الأمناء.

2- السؤال عن قيمة المصنعية لدى مٌختلف محال الصاغة والمقارنة بينها.

3- شراء الذهب عيار21 نظرًا لكونه الأقل مصنعية عند البيع.

4- اختيار تاجر ذهب موثوق وذات سمعة جيدة في السوق.

5- تجنب شراء الذهب الذي يحتوي على الكثير من الفصوص.

6- التأكد من إثبات الفصوص الموجودة في المشغولات الذهبية في الفاتورة حتى لا تخسر كثيرًا في حالة البيع.

7- الحرص على اختيار الأشكال قليلة النقوش حتى تكون مصنعيتها قليلة.

8- يفضل شراء السبائك الذهبية إذا كان الشراء بقصد الاستثمار أو ادخار المال.

9- احصل على فاتورة ضريبية بالذهب شرط أن تحتوي على رقم السجل التجاري، والسيريال نمبر، ورقم البطاقة الضريبية.

10- عدم شراء الذهب القديم أو المُستعمل إلا بفاتورة.

11- التأكد من الأختام الموجودة على الذهب.

12- الابتعاد تمامًا عن شراء الذهب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

13- الاحتفاظ بفاتورة الشراء في مكان آمن تجنبًا لفقدانها مما سبب أزمة خلال البيع.

14- بيع الذهب في التوقيت الحالي والاستفادة من فارق السعر قبل انخفاضه أكثر الفترة المقبلة.

15- تجنب شراء الذهب بكمية كبيرة هذه الأيام منعًا لزيادة الطلب عليه وبالتالي ارتفاع سعره.