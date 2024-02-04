الضرائب: لا نية لزيادة الضريبة حاليا.. ونعمل على الانتهاء من ملفات النزاع

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا نية لزيادة أسعار الضريبة حاليا، وصدور توجيهات من وزير المالية محمد معيط، بضرورة الانتهاء من الملفات محل النزاع، حتى يتم التخلص من الإرث القديم من النزاعات الضريبية، والانتقال بكل سلاسة للميكنة الكاملة للإجراءات الضريبية.

المصلحة تسير بخطى ثابتة نحو الميكنة بدعم القيادة السياسية

وأضافت «عبدالعال» في تصريحات صحفية على هامش إقامة الأمسية الثقافية التي نظمتها الجمعية العلمية للتشريع الضريبي حول المنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تسير بخطى ثابتة نحو الميكنة بدعم القيادة السياسية ودعم وزير المالية ونوابه، حيث حققت نجاحا كبيرا في المنظومات الإلكترونية.

مليار وثيقة إلكترونية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

وأكدت أن المحصلة لديها حاليا نحو مليار وثيقة إلكترونية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي مكنتنا من البدء في كشف تعاملات الاقتصاد الموازي والوصول له، مؤكدة على أنه لا نية لزيادة أسعار الضريبة، وبالتالي يتم التوسع أفقيا لتعظيم الإيرادات الضريبية، وهذا لن يتحقق إلا من خلال المنظومات الإلكترونية.