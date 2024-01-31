أتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 برقم الجلوس في محافظة القاهرة، وذلك بعد ظهور النتيجة أمس الثلاثاء 30 يناير الجاري.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 برقم الجلوس.. محافظة القاهرة

ويمكن للطلاب الراغبين في الحصول على النتيجة الدخول على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 برقم الجلوس في محافظة القاهرة، من خلال هذا الرابط.

الاتصال على رقم محمول أو خط أرضي

وأتاحت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على النتيجة بعد الاتصال على رقم الهاتف المحمول 5757، أو من خلال الرقم الأرضي 09000100، وذلك من خلال تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب.

وعلى الطلاب الراغبين في الحصول على النتيجة من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتباع الخطوات التالية.

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من هنا.

2- الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول.

3- يُدخل الطالب البيانات الأساسية الخاصة به «الاسم ورقم الجلوس».

4- الضغط على حفظ وبعدها ستظهر النتيجة بالدرجات.