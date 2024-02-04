إزالة 232 إعلانا مخالفا وتحرير 41 محضرا في حملات مكبرة بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن إزالة 232 إعلانا مخالفا وتحرير 41 محضرا لمخالفات الإعلانات واللافتات بعدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة، تحت إشراف إدارة الدعاية والإعلانات بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

إزالة إعلانات مخالفة

وأكد المحافظ أنّه تم إزالة 12 إعلانا مخالفا، وتحرير 6 محاضر، و14 إنذارا للمخالفين بمطوبس، وفي حي شرق كفر الشيخ تم إزالة 34 إعلانا مخالفا، وفي حي غرب كفر الشيخ تم إزالة 52 إعلانا مخالفا، وفي الحامول أيضًا تم إزالة 54 لافتة إعلانية غير مرخصة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنّ الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات واللوحات التجارية المخالفة وغير المرخصة ومنتهية الترخيص على مستوى المحافظة، لتحقيق الانضباط بالشوارع، وإعادة المظهر الحضاري للمراكز والمدن، وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

تكثيف الحملات بشكل يومي

وشدّد المحافظ على تكثيف الحملات بشكل يومي لمتابعة ومراجعة الإعلانات على الطبيعة، وإزالة الإعلانات العشوائية، وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقًا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه اللائحة الجديدة للإعلانات، لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.