رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بمحافظة الدقهلية

يتطلع الكثير من الطلاب إلى معرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في محافظة الدقهلية، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 23 يناير الماضي، وبدء أعمال التصحيح.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بمحافظة الدقهلية

وأشار الدكتور محمد رشوان رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية، لـ«الوطن»، إلى أنه يجري في الوقت الحالي رصد الدرجات عقب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة الدقهلية، مضيفا أنه من المتوقع أن تكون النتيجة متاحة للطلاب الأسبوع المقبل، بعد اعتمادها من الأزهر الشريف.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة الدقهلية

وأكد أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال رابط بوابة الأزهر بكل سهولة من هنا، مع اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على رابط بوابة الأزهر

- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

- إدخال اسم محافظة الدقهلية

- إدخال بيانات الطالب

- الضغط على استعلام

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بالدقهلية

وأدى امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بالدقهلية الفصل الدراسي الأول 117 ألفا و109 طلاب من مختلف المراكز والمعاهد التابعة للمنطقة الأزهرية بالدقهلية.