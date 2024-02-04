أكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استمرار أعمال رصد الدرجات لطلاب الإعدادية من خلال الكنترول حتى منتصف الأسبوع الجاري، على أن تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس بداية من الأربعاء المقبل 7 فبراير، بعد اعتمادها من محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، وإعلانها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم والمدارس.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس بالقليوبية

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه عقب اعتماد النتيجة من محافظ الإقليم، سيتم إعلانها، ويمكن للطلاب اتباع خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس بمحافظة القليوبية لمعرفتها كالتالي:

- الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم من هـنـا

- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب

- ظهور النتيجة بالاسم الخاص بالطالب ومدرسته

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية

وأشارت وكيل وزارة التعليم إلى أنه بعد تنفيذ خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس بالقليوبية، يحصل الطالب على درجاته في المواد الدراسية، موضحة أن المجموع الكلي للترم الأول هو 140 درجة دون الحصول على الترتيب على مستوى المدرسة والإدارة التعليمية والمحافظة، والذي يتاح مع نتيجة الفصل الدراسي الثاني، بعد اكتمال الدرجة النهائية للطلاب 280 درجة.

وأوضحت وكيل وكيل وزارة التعليم ل «الوطن» أنه من المقرر فتح باب التظلمات لمدة تصل أسبوعين عقب الانتهاء من إعلان النتيجة مباشرة، حيث يمكن بعد معرفة النتيجة من خلال خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس بالقليوبية، التقدم بالتظلم في الإدارات التعليمية والكنترول الرئيسي، مشيرا إلى استمرار أعمال الرصد للنتيجة حتى منتصف الأسبوع الجاري.