موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بالقليوبية ورابط الحصول عليها

أكد الشيخ سعيد خضر الإدارة المركزية للأزهر الشريف، استمرار أعمال رصد الدرجات تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بمحافظة القليوبية خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع ظهورها نهاية الأسبوع الجاري عقب اعتمادها من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في محافظة القليوبية

وقال رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالقليوبية لـ«الوطن»، إنه وجه العاملين في الكنترول إلى سرعة العمل حتى تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في محافظة القليوبية بموعدها بدءا من نهاية الأسبوع الجاري، حيث ستكون من متاحة عقب اعتمادها من خلال الرابط التالي هـنـا.

مراجعة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بالقليوبية

وأضاف أنه تم التشديد على تحري الدقة عند نقل الدرجة من داخل الورقة والتجميع والاهتمام بعمليات المراجعة الفنية بدقة تامة، حيث انتهى تصحيح المواد الشرعية والعربية والثقافية للفصل الدراسي الأول، وتم التأكيد على مراعاة الدقة التامة عند التصحيح ومراجعة كل أجزاء الامتحانات، تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في محافظة القليوبية.