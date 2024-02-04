الرغيف بجنيه.. موعد تطبيق منظومة كارت الخبز دون بطاقة تموين| عاجل

كشفت مصادر خاصة عن قرب تطبيق منظومة كارت الخبز المشحون لغير حاملي البطاقات التموينية، لافتة إلى عودة النقاشات حوله في اجتماعات مكثفة بين وزارة التموين والشعبة العامة للمخابز في اتحاد الغرف التجارية.

سعر رغيف العيش البلدي

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّه كان مقررا تطبيق منظومة كارت الخبز دون بطاقة تموينية في يناير الماضي مع بداية عام 2024، لافتة إلى أنّ وزارة التموين جاهزة من خلال 30 ألف مخبز بلدي لطرح العيش من خلالها لجميع المواطنين دون بطاقة تموينية.

صرف الخبر دون بطاقة تموين

من جانبه، قال المهندس عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إنّ الشعبة مستعدة لتطبيق تعليمات وزارة التموين الخاصة بشأن طرح رغيف العيش البلدي الذي يتم صرفه للمواطن على بطاقة التموين بسعر 5 قروش بالسعر المدعم، ليكون بسعر جنيه واحد من غير بطاقة.

وأضاف غراب لـ«الوطن»، أنّ المنظومة توفر على المواطن جنيه كامل في سعر الرغيف، موضحا أنّ سعر رغيف العيش الحر السياحي حاليا جنيهين، في حين أنّ رغيف العيش البلدي بنفس مواصفاته هو الذي سيتم بيعه للمواطن بجنيه واحد فقط بدلا من جنيهين سعر الرغيف الحر.

المخابز البلدية

وأكدت مصادر مطلعة، أنّ منظومة طرح رغيف الخبز البلدي تهدف للتيسير على المواطنين في شراء الخبز من المخابز البلدية التي تخضع لرقابة وزارة التموين، بدلا من شرائه من المخابز السياحية التي لجأت إلى رفع سعر رغيف العيش بشكل مبالغ.

وأشارت المصادر، إلى أنّ وزارة التموين ستوفر حصصا إضافية من الدقيق للمخابز البلدية بعد بدء المنظومة، لسد حاجة إنتاج المزيد من أرغفة العيش لجميع المواطنين بالسعر الحر.

وتنتج وزارة التموين يوميا نحو 270 مليون رغيف عيش بلدي يتم صرفه للمواطنين حاملي البطاقات التمويني البالغ عددهم 64 مليون مواطن يستحق كل مواطن منهم 5 أرغفة يوميا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.