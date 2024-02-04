نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة كفر الشيخ.. جار التصحيح

تواصل الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أعمال تصحيح أوراق امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري للفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024، تمهيداً لإعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة كفر الشيخ نهاية الأسبوع الجاري عقب اعتمادها من الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة كفر الشيخ

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، استمرار أعمال تصحيح أوراق امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري للفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024 بمركز التصحيح الذي يُقام بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين، تمهيداً لإعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة كفر الشيخ.

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّ هناك متابعة يومية ومستمرة من الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، لمركز تصحيح أوراق امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري، للإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة كفر الشيخ، والتي من المتوقع ظهورها نهاية الأسبوع الجاري.

تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في كفر الشيخ

وكان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية وجّه في وقت سابق، رئيس مركز تصحيح الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 والمُصححين والمُراجعين الفنيين، بمراعاة الدقة التامة عند تصحيح الأوراق، وعدم ترك أي إجابات محتملة دون تقدير، والتنويه على أنّ نموذج الإجابة يُعد استرشاديا ويجب وضعه أمام أعين المصحح طوال تصحيح الأوراق وعدم الاعتماد على الذاكرة فقط.

كما شدّد «شهاوي» على المُصححين بمراعاة الدقة التامة وتصحيح جميع جزئيات الإجابة والتوقيع عليها داخل وخارج الورقة، وكذا تحري الدقة عند نقل الدرجة من داخل الورقة إلى المرآة مع التوقيع ثلاثياً عليها، وأيضاً عند التجميع وتفقيط الدرجات بوجه الورقة، والاهتمام بعمليات المراجعة الفنية بدقة تامة.