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رابط وموعد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الدقهلية

كتب:

آية حسنين
12:09 م | الأحد 04 فبراير 2024
امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية بالدقهلية

امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية بالدقهلية

يرغب طلاب الأزهر الشريف في معرفة رابط وموعد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 محافظة الدقهلية، للحصول على درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول التي انتهت 22 يناير الماضي.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بمحافظة الدقهلية

وأكد الدكتور محمد رشوان رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية، لـ«الوطن»، أنه تم تحديد رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بمحافظة الدقهلية من هنا، لتسهيل حصول الطلاب على نتائجهم من خلال الدخول على الموقع ثم اختيار نتيجة الشهادة الابتدائية واختيار اسم المحافظة وكتابة اسم ورقم جلوس الطالب.

موعد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بالدقهلية

وقال «رشوان» إنه يجري في الوقت الحالي رصد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بالدقهلية، تمهيدا لاعتمادها ثم إعلانها للطلاب عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية بالدقهلية

وأدى 189 ألفا و635 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية بالدقهلية للفصل الدراسي الأول، خلال الفترة بين 16 و22 يناير الماضي.

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بقلم آية حسنين