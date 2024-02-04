خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في الدقهلية

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للتعليم الأساسي بمحافظة الدقهلية بنسبة نجاح 93.6%، ويمكن للطلاب اتباع خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس بمحافظة الدقهلية للحصول عليها، وفقا لما أعلنه ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وجاءت نسبة النجاح في الإعدادية المهنية 94%، والصم وضعاف السمع بنسبة 95%، وذوي البصيرة بنسبة 75%.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الدقهلية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس بمحافظة الدقهلية، وذلك من خلال موقع نتائج الدقهلية الفصل الدراسي الأول.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية

- الدخول على الموقع الإلكتروني لنتائج محافظة الدقهلية من هـنـا

- إدخال رقم جلوس الطالب وكتابة الأرقام باللغة الإنجليزية

- إدخال الصف الدراسي وهو الصف الثالث الإعدادي

- الضغط على كلمة بحث.

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

وفي حالة كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح تظهر النتيجة كما يلي:

اسم الطالب

اسم المدرسة

الإدارة

اسم الإدارة التعليمية

توزيع درجات المواد الدراسية للصف الثالث الإعدادي

اللغة العربية 40 درجة

اللغة الإنجليزية 30 درجة

الدراسات 20 درجة

رياضيات 30 درجة (15 للجبر و15 للهندسة)

علوم 20 درجة

المجموع 140

الدين 20

الفنية 10

الحاسب 10

إدخال رقم الجلوس بشكل خاطئ

وفي حالة إدخال رقم الجلوس بشكل خاطئ أو أن هناك مشكلة في نتيجة الطالب تظهر الرسالة «نأسف لم نستطع الحصول على بيانات الطالب، من فضلك تأكد من الرقم بشكل صحيح أو راجع مدرستك».