محافظ بني سويف يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73%

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، نتيجة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 بنسبة بنجاح 73.69% لطلبة النظامي، و33.6 % للمنازل، حيث تقدم للامتحان 56 ألفا و721 طالب للنظامي.

محافظ بني سويف يقدم التهنئة للطلاب

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، مؤكدا أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الأكبر الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

الواسطى تحتل الترتيب الأول في نسبة النجاح

من جانبه أوضح محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن إدارة تعليم الواسطى جاءت في المركز الأول في الشهادة الإعدادية من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 76.70%، ثم إدارة بني سويف في المركز الثاني بنسبة 78.04%، وإدارة الفشن في المركز الثالث بنسبة 66.03%، وفي المركز الرابع ناصر بنسبة نجاح 76.69%، ثم إدارة تعليم إهناسيا بنسبة 67.54%، وإدارة ببا بنسبة 77.84%، وإدارة تعليم سمسطا في المركز السابع بنسبة 59.03%.