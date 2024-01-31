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بدء إعلان نتيجة الترم الأول للصف الثاني الإعدادي في مدارس بني سويف

كتب:

عمرو رجب
10:01 م | الأربعاء 31 يناير 2024
مديرية التربية والتعليم في بني سويف

مديرية التربية والتعليم في بني سويف

أكد الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، البدء في إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024  لطلاب الصف الثاني الإعدادي في جميع المدارس الاعدادية بالمحافظة، ووضع كشوفات النتائج في أماكن ظاهرة بالمدرسة.

بدء إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بمدارس بني سويف

وأكد وكيل تعليم بني سويف، خلال تصريحات لـ«الوطن»، اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للعام الدراسي 2024/2023، بينها التشديد على مراعاة كل الضوابط والتسهيلات اللازمة لحصول أولياء الأمور على النتائج، وكذلك تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، والعمل على عدم حدوث تكدس أمام المدارس.

وضع النتائج في أماكن ظاهرة داخل المدارس

وأشار وكيل تعليم بني سويف، على أنه تم تكليف مديري الإدارات التعليمية بتوجيه ومتابعة إعلان المدارس عن النتائج، على أن يتم وضع النتائج في مكان واضح وظاهر بالمدرسة، ويتم عمل كشوف بأسماء الطلاب ونتائجهم.

ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس بني سويف

وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، قد أختتمت الأربعاء الماضي، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 لسنوات النقل والشهادة الاعدادية، وبدأت لجان النظام والمراقبة في كافة المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة عملها.

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بقلم عمرو رجب