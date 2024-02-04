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معرض القاهرة الدولي للكتاب

الترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة في أسيوط بـ60 دراجة نارية (فيديو)

كتب:

نرمين عفيفي
11:57 ص | الأحد 04 فبراير 2024
مسار العائلة المقدسة

مسار العائلة المقدسة

كشف أحمد السويفي، مدير مديرية الشباب والرياضة في محافظة أسيوط، تفاصيل مهرجان الترويج السياحي لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط، وذلك بالدراجات النارية.

مهرجان بمشاركة 60 دراجة نارية

وقال مدير مديرية الشباب والرياضة في محافظة أسيوط، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، إن المهرجان جاء تحت شعار «يوم في حب مصر»، بمشاركة 60 دراجة نارية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الراعي الرسمي للعديد من المهرجانات الترويجية.

اهتمام كبير بمسار رحلة العائلة المقدسة

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة في محافظة أسيوط «تم تقديم الدعم من جميع الجهات المعنية في محافظة أسيوط، حيث تم إصدار كل التصريحات اللازمة، ففي ظل الجمهورية الجديدة، تحصل المحافظة على اهتمام كبير على صعيد السياحة، مثل رحلة العائلة المقدسة».

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بقلم نرمين عفيفي