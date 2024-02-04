أسعار البنزين اليوم في محطات الوقود.. «بكم يُباع اللتر؟»

سجلت أسعار البنزين اليوم في محطات الوقود 10 جنيهات للبنزين 80، وفق لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أوضحت أن سعر البنزين 90 بـ11.50 جنيه للتر الواحد.

ولم تعلن وزارة البترول عن أي أسعار جديدة للبنزين، إذ أن لجنة التسعير التلقائي لم تنعقد بعد لتحديد الأسعار الحالية سواء بالخفض أو التثبيت أو الرفع.

ويتم العمل في محطات الوقود في الوقت الحالي بالأسعار التي تم تحديدها خلال اجتماع اللجنة الأخير في نوفمبر الماضي، وتعمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على متابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي.

ووفقًا للبيان الأخير للجنة فقد تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في نوفمبر الماضي، بما يتوافق بين السعر العالمي والمحلي:

أسعار البنزين اليوم

- سجل سعر لتر البنزين 80 نحو 10 جنيهات.

- وجاء سعر لتر البنزين 92 يبلغ 11.50 جنيه.

- وسجل سعر لتر البنزين 95 يسجل 12.50 جنيه.

- وتم تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.

وتعمل الدولة بشكل دائم متمثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية في تحقيق الاستقرار الكامل في السوق المحلي وتوفير المواد البترولية والبنزين للمواطنين دون حدوث أي عجز.

واتخذت الدولة العديد من الإجراءات لزيادة إنتاج البنزين من خلال إقامة العديد من مجمعات الإنتاج، وكذلك العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج البنزين.