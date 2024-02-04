وصول جثمان والدة تارا عماد إلى مسجد الشرطة استعدادا لصلاة الجنازة بعد الظهر

وصل جثمان والدة الفنانة تارا عماد منذ قليل إلى مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، وسط حضور كبير من الأقارب والأصدقاء.

جنازة والدة تارا عماد

وحرصت الفنانة تارا عماد، على مرافقة جثمان والدتها، وذلك لتوديعها قبل مثواها الأخير.

وكانت تارا عماد، أعلنت مساء أمس، عن وفاة والدتها دون الكشف عن تفاصيل وفاتها، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها على موقع «فيس بوك»، كاشفة عن موعد ومكان صلاة الجنازة.

وكتبت تارا عماد: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا علي فراقك لمحزونون، بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، انتقلت إلى رحمة الله تعالي والدتي الحبيبة».

وأضافت: «تكون صلاة الجنازة الأحد بعد صلاة الظهر بجامع الشرطة في الشيخ زايد اللهم اغفر لها وارحمها وثبتها عند السؤال ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».