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معرض القاهرة الدولي للكتاب

انهيار تارا عماد من البكاء في جنازة والدتها

كتب:

أحمد عبدالرحمن
تصوير:

عبد الحافظ السيد
12:15 م | الأحد 04 فبراير 2024
جنازة والدة الفنانة تارا عماد

جنازة والدة الفنانة تارا عماد

دخلت الفنانة تارا عماد، في حالة من الانهيار التام بعد وصول جثمان والدتها مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة وحاول الحضور تهدئتها.

ورحلت عن عالمنا والدة تارا عماد، مساء يوم أمس، إذ أعلنت تارا عبر منشور على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» موعد صلاة الجنازة.

نجوم الفن يواسون تارا عماد في وفاة والدتها 

وحرص عدد كبير من الفنانين، على مواساة تارا عماد إذ كتبت أسما شريف منير: «البقاء والدوام لله، ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة».

 

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