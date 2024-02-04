آخر موعد لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية آخر موعد لتقديم طلبات التظلمات من طلاب الشهادة الإعدادية، يوم 18 فبراير الجاري، حيث بدأت أمس السبت، ويستمر لمدة 15 يوما.

آخر موعد لتقديم طلبات التظلمات لطلاب الإعدادية

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إنة تم فتح باب التظلمات لطلبة الصف الثالث الإعدادي من نتيجة الامتحانات في أي عدد من المواد الدراسية، على أن يلتزم الطلاب بالمواعيد المحددة ويحدد مكان تقديم طلب التظلم حسب كل إدارة ويتم تحديد موعد لولي الأمر والطالب للمراجعة في وجود موجه المادة.

35 جنيها لكل مادة

وأضاف بسيوني محمد مدير عام إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، أن مكان تقديم تظلمات إدارة العجمي في كنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة الشهيد مصطفى محمود بالبيطاش، وعلى ولي أمر الطالب التوجه أولا إلى الإدارة التعليمية لسداد الرسوم المقررة «35 جنيها لكل مادة»، علما باعتبار الهندسة مادة والجبر مادة، ثم التوجه إلى الكنترول، ويتم تسليم إيصال السداد واستمارة التظلم وصورة من رقم الجلوس إلى لجنة النظام والمراقبة، ثم يتم تحديد موعد لاطلاع ولي الأمر على كراسة الإجابة وكتابة تقرير بما يراه.