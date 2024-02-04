خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في مطروح

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة مطروح، أعلنتها مديرية التربية والتعليم بمطروح ليتمكن الطلاب من التعرف على نتائجهم بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة مطروح

وحول خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة مطروح، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن النتيجة ظهرت على مستوى جميع المدارس في نطاق مراكز ومدن المحافظة الثمانية بالإدارات التعليمية في سيوة والسلوم وسيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح والضبعة والعلمين بالإضافة إلى إدارة الحمام وبنجر السكر التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة مطروح

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة مطروح سهلة، ويمكن للطلبة وأسرهم اتباعها للحصول على النتيجة، من خلال الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم ثم الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، وتدوين بيانات الطالب أو الطالبة ويعقبها فتح صفحة مدون بها جميع درجات الطالب، كل مادة بمفردها.

جدير بالذكر أن نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة مطروح الفصل الأول 79.3%.